Transferde büyük belirsizlik! Trabzonspor...

17 Haziran’da başlayan 2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde dış transferde Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka ile Burak Yılmaz’ı kadrosuna katan, iç transferde ise Zeki Yavru, Aytaç Kara ile Muhammet Demir gibi isimleri kiralık ya da bonservisleriyle birlikte gönderen bordo mavililerde gözler yapılacak olan transfer ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Stoper ve orta saha mevkilerine transfer yapmaya çalışan ve bu noktada birçok isime yönelen Trabzonspor yönetimi, şuana kadar yapılan girişimlerden de sonuç alamadı.

Özellikle Spartak Moskova’dan Serdar Taşçı ile Tottenham’dan Moussa Sissoko için ciddi girişimlerde bulunan bordo mavililer, uzun süren görüşmelere rağmen halen bu transferleri olumlu sonuçlandıramadı. Görüşmelerin devam ettiği, farklı isimlerin de gündemde olduğu kaydedildi.

İÇ TRANSFERDE DE BELİSRİZLİK HAKİM

Yeni sezonda 4’ü genç 25 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmenin hesaplarını yapan Trabzonspor’da iç transferde de belirsizlik devam ediyor. Mevcut kadrosunda şu anda 29 oyuncu bulunan bordo mavililerde yeni sezonda takımda düşünülmedikleri kendilerine bildirilen Luis Ibanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer almıyor.

Bu 3 oyuncu için de şuana kadar kulübe ciddi bir teklifin gelmediği belirtildi. Ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transferi gündeme gelen ancak İngiltere Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alamayan Ogenyi Onazi de yeniden takıma katıldı.

YANAL’IN GÖZÜ YOLLARDA

Takımda en büyük eksikliğin hissedildiği stoper ve orta saha mevkileri için teknik direktör Ersun Yanal’ın da yapılacak olan transferleri beklediği öğrenildi. 50’nci yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililerde deneyimli teknik adamın da transfer çalışmalarının biran önce sonuçlanmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin elini çabuk tutmaya çalıştığı, 2 takviye daha yaparak 8 Eylül’de sona erecek 2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi öncesi transfer çalışmalarını noktalamaya planladığı kaydedildi.

UĞURCAN 2 YIL UZATTI

Trabzonspor’un 21 yaşındaki genç kalecisi Uğurcan Çakır, 31 Mayıs 2019’da sona erecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yapılan yeni sözleşmenin ardından Uğurcan’ın kontratı 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

ONUR İLE BURAK 2 BİN 358 GÜN SONRA BULUŞUYOR

Bu arada Trabzonspor’da 2010-11 sezonundaki kadroda yer alan iki isim Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde 2 bin 358 gün sonra birlikte yeniden Trabzonspor forması giyecek.

Geçmiş sezondan kalan cezası nedeniyle ilk hafta karşılaşmasında yer almayan deneyimli kaleci cezasını doldururken, Atiker Konyaspor galibiyetinde önemli rol oynayan Burak Yılmaz ile 7 sezon sonra Fenerbahçe deplasmanında birlikte forma giyme fırsatı bulabilecek.

Cezalı oyuncunun olmadığı Trabzonspor'un hafta sonunda Fenerbaçe karşısındaki zorlu müsabada sakatlıkları bulunan Castillo ve Medjani yer alamayacak.



