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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
15.07.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Transferde Beşiktaş'ın haftası! Bombalar geliyor

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Transferde Beşiktaş'ın haftası! Bombalar geliyor

Siyah-Beyazlılar, mali sıkıntıyı Bankalar Birliği’nden alınan 290 milyon TL’lik krediyle aşmasının ardından bu hafta transferde bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İlk olarak Tyler Boyd’u duyurmayı planlayan Kartal; Vitor Hugo ve Adriano için de girişimlerde bulunuyor.

Bankalar Birliği’yle yapılan kredi anlaşmasının ardından kısa vadedeki 290 milyon TL’lik borcunu kapatacak olan Siyah-Beyazlılar, transferde harekete geçti. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle transfer döneminin başını sessiz geçiren Kara Kartal, mali olarak elinin rahatlamasının ardından takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş, bu doğrultuda geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Vitoria Guimaraes’in ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd’u kadrosuna katacak. ABD Milli Takımı’yla CONCACAF Gold Cup’ta görev yapmasının ardından geçen hafta İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki oyuncunun, bu hafta içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Hugo teklifi hazır

Siyah-Beyazlılar, kanat hattının ardından stoper hattını da yeni bir isimle güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor... Teknik direktör Abdullah Avcı’nın stoper takviyesi konusunda ısrarlı tutumunun ardından son olarak rotayı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo olarak belirleyen Kara Kartal’ın, hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. 2 yıl önce Brezilya ekibi Palmeiras’tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer olan Hugo için Siyah-Beyazlılar’ın, satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Adriano’dan haber bekleniyor

Beşiktaş’ta 3 sezondur başarıyla forma giyen Adriano Correia, Siyah-Beyazlılar’la kontratının sona ermesinin ardından ülkesi Brezilya’ya dönmüştü. Burada birçok kulüple menaceri aracılığıyla pazarlıklarını sürdüren 34 yaşındaki sol bek, istediği maaş teklifini alamadı. Bu gelişmenin ardından devreye giren Siyah- Beyazlılar’ın Adriano’ya yıllığı 1.3 milyon Euro’dan 2 senelik anlaşma teklif ettiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun bu gelişme sonrasında Beşiktaş Yönetimi’nden süre istediği ifade edildi.

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