Transferde 1 taşla 2 kuş

Terim ile 4. döneme giren Galatasaray'da ara transfer döneminde nasıl bir transfer politikası izleyecek? Gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük, Sarı-Kırmızılılar'daki son gelişmeleri aktardı.

İşte Küçük'ün açıklamalarından satır başları:

Sol bek arayışında olan Galatasaray’a geçen hafta menajerler tarafından Patrice Evra teklif edildi. Hatırlayacağımız gibi sezon başında Marsilya idi ve taraftarlar ile yaşadığı bir olay sonrasında kontratı feshedilmişti.

Bonservis bedeli elinde olan ve yeniden kendini kanıtlama, ‘benim hikayem bitmedi’ düşüncesinde olan Evra’nın, Galatasaray’a gelmesi bana göre doğru bir hamle olur. Aldığım bilgiye göre Patrice Evra’nın transferine Teknik Direktör Fatih Terim’de sıcak bakıyor. Fatih hocanın, yüksek tecrübesi, hırslı oyun yapısı ve tecrübesi ile Evra’nın transferine olumlu yaklaştığı bilgisini aldım.



Galatasaray’ın Evra için şartı kısa süreli yani 6 aylık bir kontrat. Diğer şartı ise önemli bir tesadüf. Galatasaray’ın aylardır istediği Asamoah ile Evra aynı menajerlik şirketine bağlı oyuncular. Ve Galatasaray, iki oyuncunun menajerlerine net bir mesaj iletti. “ Haziran’da bize Asamoah’ı getirin, şimdiden ön protokol yapalım. Bizde şimdi Evra’yı alalım” Yani Mayıs’a kadar Evra, daha sonra Asamoah planı var Galatasaray’ın sol bek mevkiisi ile alakalı. Hem Galatasaray, hem de oyuncunun menajerleri için 1 taşla 2 kuş…

Ben Evra’nın, Türkiye Liginde başarılı olacağını ve yaşı ile alakalı çekincelere ise yakın geçmişteki “Ujfalusi” örneğini hatırlatmak istiyorum.



Kaan Ayhan, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan bir futbolcu. Galatasaray’ın düşüncesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan ile şimdiden bir ön protokol yapıp Mayıs ayında futbolcuya kavuşmak. Ocak ayında Kaan, Galatasaray’a gelirse şapkadan tavşan çıkar kısaca.

Bir kere Fatih Terim’in, Kaan Ayhan’ın kariyerinde önemli bir yeri var. Kaan Ayhan’ı Milli Takıma Fatih Terim kazandırdı. Bu yüzden Kaan’ın ve menajeri olan babası ile Galatasaray’ın düşündüğü rakamlar ortak bir noktada buluşur diye düşünüyoruz. Kaan’ın transferine Fatih hoca da birçok mevkiide forma giyebilmesi, gelişime açık ve 23 yaşında olması nedeniyle sıcak bakıyor