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Transfer yarışı nefes kesiyor!

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi öncesi takımlar takviyelerle yeni sezon öncesi güçlenmeye devam ediyor.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

Şampiyonluk Ligi için kadrosunu baştan aşağı değiştirenler olduğu gibi ufak takviyelerle yeni döneme hazırlananlar takımlar da mevcut.

İşte Yaz Mevsimi öncesi takımların son durumu;

*KMF’yi kazanan ve MSI’da muhteşem bir performans sergileyen BAU SuperMassive ilk olarak hoca değişikliğine gitti. Exorant’ın yerine koç olarak Lethilion getirilirken, takımdan ayrıldığını açıklayan Dumbledoge’un boşluğu ise Tolerant ile dolduruldu.

*Kış Mevsimi’nde yarı final oynama başarısı gösteren 1907 Fenerbahçe Espor sezona sadece bir takviyeyle hazırlanıyor. Reach’i gönderen Vadinin Boğası onun boşluğunu Move ile doldurdu.

*Şampiyonluk Ligi’nin fenomen ekibi Galakticos ise kadrosuna tıpkı 1907 Fenerbahçe gibi ufak dokunuşlar yapmayı seçenlerden. Team Galakticos, üst koridora yaptığı Marshall transferiyle yeni kapışmalara hazır.

*Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son anda garantileyen Dark Passage, Yaz Mevsimi’ne bambaşka bir kimlikle hazırlanıyor. Koçundan analistine takım üzerinde önemli değişikliklere giden ekip Hustin transferiyle de gücünü artırdı.

*Koçundan oyuncusuna yeniden yapılan Team Aurora yeni sezonun sürprizlerinden biri olmaya aday.  Team Aurora, Koreli S0NSTAR liderliğinde yeni oyuncularla yola devam etme kararı aldı.

*Yeni sezonla birlikte performansı en merak edilen takım P3P Esports olacak. Hioss dışındaki tüm oyuncularını yenileyen P3P’nin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.

*Oyunfor.Crew sezona iki Koreli oyuncuyu kadrosuna katarak başlamayı tercih etti. Mocha ve Naehyun ile birlikte vadide daha efektif bir Crew izleyeceğiz gibi görünüyor.

*Ligin yeni takımı Çilekler ise kadrosuyla oynamamayı tercih etti. Yükselme Ligi’nden gelen tüm oyuncular yeni sezonda da takımdaki yerlerini koruyacaklar. Tek transfer ise KonDziSan oldu.

 

 

 

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