Transfer yarışı nefes kesiyor!

Şampiyonluk Ligi için kadrosunu baştan aşağı değiştirenler olduğu gibi ufak takviyelerle yeni döneme hazırlananlar takımlar da mevcut.

İşte Yaz Mevsimi öncesi takımların son durumu;

*KMF’yi kazanan ve MSI’da muhteşem bir performans sergileyen BAU SuperMassive ilk olarak hoca değişikliğine gitti. Exorant’ın yerine koç olarak Lethilion getirilirken, takımdan ayrıldığını açıklayan Dumbledoge’un boşluğu ise Tolerant ile dolduruldu.

*Kış Mevsimi’nde yarı final oynama başarısı gösteren 1907 Fenerbahçe Espor sezona sadece bir takviyeyle hazırlanıyor. Reach’i gönderen Vadinin Boğası onun boşluğunu Move ile doldurdu.

*Şampiyonluk Ligi’nin fenomen ekibi Galakticos ise kadrosuna tıpkı 1907 Fenerbahçe gibi ufak dokunuşlar yapmayı seçenlerden. Team Galakticos, üst koridora yaptığı Marshall transferiyle yeni kapışmalara hazır.

*Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son anda garantileyen Dark Passage, Yaz Mevsimi’ne bambaşka bir kimlikle hazırlanıyor. Koçundan analistine takım üzerinde önemli değişikliklere giden ekip Hustin transferiyle de gücünü artırdı.

*Koçundan oyuncusuna yeniden yapılan Team Aurora yeni sezonun sürprizlerinden biri olmaya aday. Team Aurora, Koreli S0NSTAR liderliğinde yeni oyuncularla yola devam etme kararı aldı.

*Yeni sezonla birlikte performansı en merak edilen takım P3P Esports olacak. Hioss dışındaki tüm oyuncularını yenileyen P3P’nin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.

*Oyunfor.Crew sezona iki Koreli oyuncuyu kadrosuna katarak başlamayı tercih etti. Mocha ve Naehyun ile birlikte vadide daha efektif bir Crew izleyeceğiz gibi görünüyor.

*Ligin yeni takımı Çilekler ise kadrosuyla oynamamayı tercih etti. Yükselme Ligi’nden gelen tüm oyuncular yeni sezonda da takımdaki yerlerini koruyacaklar. Tek transfer ise KonDziSan oldu.