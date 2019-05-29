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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.05.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Transfer sürprizi! Olcay Şahan Beşiktaş'la sözlü anlaşma yaptı...

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Transfer sürprizi! Olcay Şahan Beşiktaş'la sözlü anlaşma yaptı...

Trabzonspor’la bağlarını koparan tecrübeli futbolcu, 2 yıl önce ayrıldığı Beşiktaş’a dönmek için geri sayıma geçti. Başkan Fikret Orman’la ilk görüşmeyi yapan oyuncunun babası Mustafa Şahan’ın, 1+1 yıllık sözlü anlaşma yaptığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında giyen Olcay Şahan, 2 yıl önce Trabzonspor’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer’deki kariyeri beklediği gibi geçmeyen 32 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından deneyimli kanat oyuncusunun, babası aracılığıyla Beşiktaş’la temas kurduğu ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa mücadelesinin ardından Olcay’ın babası Mustafa Şahan’la Vodafone Park’ta masaya oturan Fikret Orman’ın, deneyimli isim için sözlü anlaşma yaptığı kaydedildi.

Kesin kararı yeni hoca verecek

Tarafların yıllık ücret konusunda da el sıkıştığı konuşuluyor. Olcay’ın, Beşiktaş’la 1+1 yıllık kontrat imzalayacağı ve senelik 1.1 milyon Euro da ücret alacağı belirtildi. Öte yandan Olcay Şahan’ın sözleşmesinde kur sabitleme maddesi de olacağı ifade edildi.

Olcay konusundaki kesin kararın, Kara Kartal’ın yeni hocası tarafından verilmesi, görüş olumlu olursa anlaşmanın resmiyet kazanacağı bildirildi.

Beşiktaş’ın gündemindeki Charles Kabore’nin harika golü 


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Transfer sürprizi Olcay Şahan Beşiktaşla sözlü anlaşma yaptı...

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