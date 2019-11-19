Transfer sürprizi! David Beckham, Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu istiyor...
Galatasaray'da sakatlıklarla uğraşan Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı.
Spor Arena Dış Haber | Amerika'da MLS ekibi Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı David Beckham, 2020'de faaliyetlerine başlayacak takımı için yıldız transferi düşünüyor.
Beckham'ın listesinin ilk sırasında ise Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun bulunduğu iddia edildi.
MLS'e güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın Inter Miami'ye Falcao'nun yanı sıra Mario Manzdukic'i de düşündüğü belirtildi.
Inter Miami, 2020 yılından itibaren MLS'te boy gösterecek...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle