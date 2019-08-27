Transfer sırası Luiz Gustavo'da
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ve camianın uzun süredir istediği, yönetimin de transfer etmek konusunda yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo’dan iyi haberler geldi.
Sarı lacivertlilerin, transferden ciddi bir gelir elde etme çabasında olan Marsilya yönetimiyle belli pürüzler haricinde anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.
RAMi iLE KONUŞTU
Oyuncu için 5.5 milyon Euro’luk teklif yapan Fenerbahçe, Marsilya’nın bu önerinin üzerine çıkılmasını istemesi sonrası kademeli ödeme planlarıyla Gustavo için mücadelesini sürdürdü.
Fransız medyasına göre Gustavo, Marsilya’nın 1+1 yıllık sözleşme uzatma ve ardından kulübün altyapısında görev alması tekliflerini reddetti. 32 yaşındaki Brezilyalının F.Bahçe’yi istediği, yakın arkadaşı Rami’den de bilgiler aldığı öğrenildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle