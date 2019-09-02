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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.09.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? Ara transfer sezonu ne zaman?

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Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? Ara transfer sezonu ne zaman?

Süper Lig 3. hafta maçları tamamlanırken, 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin biteceği tarihle ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yoğunlaştı. Yaz boyunca yeni sezona sıkı bir başlangıç yapmak için takımlarındaki eksik kadroları tamamlayan kulüpler için saatler sonra transfer dönemi sona erecek. Peki, transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, o konuya ilişkin detaylar.

17 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Transfer döneminde yerli ve yabancı futbolcularla el sıkışan kulüp yöneticileri, kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamak için ara transfer dönemini bekleyecek. İşte, transfer döneminin biteceği tarihe yönelik bilgiler.

2019 2020 Süper Lig birinci transfer dönemi, 2 Eylül tarihinde saat 00.00'da sona erecek. Kulüpler transferler için ara transfer dönemini bekleyecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

 

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