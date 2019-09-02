Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? Ara transfer sezonu ne zaman?
Süper Lig 3. hafta maçları tamamlanırken, 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin biteceği tarihle ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yoğunlaştı. Yaz boyunca yeni sezona sıkı bir başlangıç yapmak için takımlarındaki eksik kadroları tamamlayan kulüpler için saatler sonra transfer dönemi sona erecek. Peki, transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, o konuya ilişkin detaylar.
17 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Transfer döneminde yerli ve yabancı futbolcularla el sıkışan kulüp yöneticileri, kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamak için ara transfer dönemini bekleyecek. İşte, transfer döneminin biteceği tarihe yönelik bilgiler.
2019 2020 Süper Lig birinci transfer dönemi, 2 Eylül tarihinde saat 00.00'da sona erecek. Kulüpler transferler için ara transfer dönemini bekleyecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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