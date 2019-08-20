Transfer sezonu ne zaman kapanacak?
2019 2020 Süper Lig sezonu 81 günlük aranın ardından ilk hafta açılış karşılaşmalarıyla başladı. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği mücadeleler ligde tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan transfer sezonunun biteceği tarih de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
Süper Lig'de Cemil Usta futbol sezonu için eksik mevki ve kadroları için kulüplerin transfer görüşmeleri devam ediyor. Kulüplerin transfer hazırlıklarında yavaş yavaş sona gelinirken, transfer sezonun kapanacağı tarihi de sporseverler merak ediyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, transfer sezonu hakkında detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
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