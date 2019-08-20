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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.08.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Transfer sezonu ne zaman kapanacak?

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Transfer sezonu ne zaman kapanacak?

2019 2020 Süper Lig sezonu 81 günlük aranın ardından ilk hafta açılış karşılaşmalarıyla başladı. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği mücadeleler ligde tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan transfer sezonunun biteceği tarih de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

Süper Lig'de Cemil Usta futbol sezonu için eksik mevki ve kadroları için kulüplerin transfer görüşmeleri devam ediyor. Kulüplerin transfer hazırlıklarında yavaş yavaş sona gelinirken, transfer sezonun kapanacağı tarihi de sporseverler merak ediyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, transfer sezonu hakkında detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

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