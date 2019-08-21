Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer için son gün ne zaman?
Türk kulüplerinin transfer dönemi içerisindeki arama çalışmaları devam ederken taraftarların sezonun son gününe dair sorgulamaları artmaya başladı. Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusuna cevap arayan birçok taraftar, tarih detaylarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, transfer döneminin son gününe dair bazı bilgiler
Transfer sezonunun ne zaman bittiğini merak eden birçok vatandaş, federasyonun konuyla ilgili yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.
A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.
Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.
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