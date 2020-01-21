Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte, TFF bilgileri

Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu birçok sporseverin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 4 Ocak 2020 tarihinde resmen açılan transfer sezonu, bu yıl da yaklaşık bir ay sürecek. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı transfer sezonunun ne zaman biteceği hakkında detaylı bilgiler

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.

A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.