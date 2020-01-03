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Spor Arena
Haber Giriş: 03.01.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Transfer sezonu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

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Transfer sezonu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu başlamasıyla birlikte pek çok takım için eksik oldukları mevkilere takviye anlamı taşıyacak. Sakatlıklar dolayısıyla eksik olan noktalara takviye yapacak olan Türk takımları, yurt dışı ve Türkiye'deki transfer piyasalarında hareketliliğe neden olacak. Peki, ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Transfer sezonu için beklenen süreç başladı. Şu ana kadar pek çok takımın anlaşmalarını gerçekleştirdiği futbolcuların transfer sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği gün başlayacak. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek. 

A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek. 

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