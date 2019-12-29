Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler şimdi, ara transfer döneminin başlayacağı ve son bulacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman?
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 2019-2020 sezonu için bekleniyor. İkinci yarının son maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer çalışmalarına çevrilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
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