Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2018-2019 ara transfer dönemi
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in liderliğinde tamamlandı. Sezonun ilk yarısı üç büyükler için pek de istedikleri gibi geçmedi. Gözler şimdi ara transfer döneminde kadrolara yapılacak takviyelerde. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği Spor Toto Süper Lig'de, 2018-2019 sezonunu ilk yarısı geride kaldı. Ligde sezonun ikinci yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. İşte, ara transfer döneminin başlayacağı tarih...
TFF TARİH VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı bilgilere göre;
2018-2019 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
2. LİGDE TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
TFF'nin yayımladığı bilgilere göre 2. Lig seviyesinde faaliyet gösteren takımlar aşağıdaki kurallara tabii tutulmaktadır;
TFF 2. Ligde yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynatılabilirler. Sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanlar, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcu sonradan başka bir ülkenin A Milli Futbol Takımında oynar ise takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren müsabakalarda oynatılamaz.
SÜPER LİG'DE GENEL GÖRÜNÜM
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.
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