Transfer rafta! Okan Buruk ve Başakşehir...
Süper Lig'de transfer hareketliliği yeni yeni başlarken teknik direktör koltukları için yarış iyice kızıştı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imzası beklenirken Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sezonun bitimiyle birlikte Süper Lig'de ana hareketlilik teknik direktörlük koltuğunda yaşanıyor...
Beşiktaş’ın Abdullah Avcı'yı açıklaması beklenirken; Çaykur Rizespor’un Okan Buruk'la yollarını ayırdığını açıklaması kafaları karıştırdı.
Ayrılığın ardından Okan Buruk için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buruk’un, Avcı’nın ayrılığı sonrası Başakşehir’in başına geçeceği ileri sürüldü.
TRT Spor'a konuşan Okan Buruk'un menajeri, ''Okan Hoca, Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasının ardından imzalar atılacak" açıklamasını yaptı.
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