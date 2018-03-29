Transfer parasını hackera ödediler! Ünlü kulüp...
İtalya yeni bir transfer bombasıyla çalkalanıyor... Ama bu transferin detayı çok farklı...
2014’te Feyenoord’dan Stefan de Vrij’ı transfer eden Lazio’nun, 2 milyon Euro’luk bir ödemeyi Hollanda ekibi yerine kendisini kulübün çalışanı olarak tanıtan bir hackera yaptığı ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio Başkanı Lotito, parayı Feyenoord’un hesabı zannederek hackarın hesabına gönderdi. Lotito, Feyenoord’un, “Para bize ulaşmadı” mesajıyla büyük bir şok yaşadı. (Fanatik)
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