Ufak tefek sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyen Erman Kunter "Bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdik ama Ã§eÅŸitli talihsizlikler, ufak tefek sakatlÄ±klar oldu. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ artÄ±k lig baÅŸlÄ±yor. Orada her ÅŸeyi gÃ¶receÄŸiz. Galatasaray olarak hedefler tabii ki yÃ¼ksek. Herkes biliyor, biz de bunu bilincindeyiz. Problemsiz, olaysÄ±z, sporun iÃ§in de iyi bir lig diliyorum" dedi.

TahincioÄŸlu Basketbol Lig'inde ilk hafta karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± Gaziantep Basketbol ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Kunter, "Gaziantep biraz farklÄ± bir basketbol oynuyor. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z basketbolun biraz daha dÄ±ÅŸÄ±ndalar. Daha Ã§ok dÄ±ÅŸ ÅŸut aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, birebiri Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼, hÄ±zlÄ± gelen oyuncular. Bizi de zaten yendiler. Kolay bir maÃ§ olmayacaÄŸÄ± zaten meydanda. Ona gÃ¶re biz de hazÄ±rlanÄ±yoruz. Arada biz bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± daha yaptÄ±k. TakÄ±mÄ±n eksiklerini gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan. Ä°lk maÃ§Ä± kazanmak her zaman Ã¶nemlidir, hele bizim gibi yeni kurulmuÅŸ takÄ±mlar iÃ§in. Galibiyet en iyi ilaÃ§tÄ±r. Her kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z maÃ§tan sonra takÄ±m biraz daha kendini bulur ve kenetlenir birbirine" diye konuÅŸtu. Â

"GALATASARAY BÄ°R OYUNCUYLA Ä°LGÄ°LENDÄ°ÄžÄ° ZAMAN FÄ°YATLAR OTOMATÄ°KMAN YÃœKSELÄ°YOR"

Galatasaray'Ä±n bir oyuncuya teklif yaptÄ±ÄŸÄ±nda fiyatÄ±n hemen artmasÄ±ndan yakÄ±nan Erman Kunter , "ArtÄ±k herkes alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ tabii. Galatasaray bir oyuncuyla ilgilendiÄŸi zaman fiyatlar otomatikman yÃ¼kseliyor. Â Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÅŸme var iÅŸin aslÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman yÃ¼zde 60'lar civarÄ±nda. Bu tabii etkiledi. Galatasaray taraftarÄ±nÄ± Ã§ok memnun edecek ya da etkileyecek. Ã§ok Ã¶nemli isimler alamadÄ±k. Kolay deÄŸil hem rakamlar Ã§ok yÃ¼ksek hem de bizim bÃ¼tÃ§emiz onlara ulaÅŸmaya imkan vermedi. Ama bir takÄ±m ruhu iÃ§erisinde, bir takÄ±m oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Eksiklerimiz var. BazÄ± oyuncular ellerinde olmayan sebeplerden dolayÄ± geÃ§ katÄ±ldÄ±. Bir arada antrenman yapamadÄ±k ama dediÄŸim gibi belki Ã§ok flaÅŸ bir ismimiz yok ama takÄ±m olarak her geÃ§en gÃ¼n biraz daha iyi oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"TRANSFER Ä°Ã‡Ä°N ÅžU AN Ã‡OK ERKEN"

Kadroyu gÃ¶rmeden transfer konusunun erken olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Kunter, "Transfer iÃ§in ÅŸu an Ã§ok erken. Bunu gÃ¶rmek lazÄ±m Ã¶ncelikle. Bizim ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tam tabloyu da gÃ¶rmemiz biraz zor oldu bizim iÃ§in. HiÃ§bir zaman tam takÄ±m olamadÄ±k. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 3-4 gÃ¼ndÃ¼r tam takÄ±m olarak antrenman yapabiliyoruz. Tam takÄ±m olabilseydik o zaman eksiklerimizi gÃ¶rebilecektik. Hangi noktaya, nokta atÄ±ÅŸÄ± tabi Ã¶yle bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ± deÄŸiÅŸtirmek gibi deÄŸil de, bir nokta atÄ±ÅŸÄ± ya da bir oyuncu ilave etmek gibi. Bunu anca ilerleyen gÃ¼nlerde gÃ¶receÄŸiz" diye konuÅŸtu.

"3-4 HAFTA Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE TAKIM KÄ°MYASINI OTURTMAMIZ GEREKÄ°YOR"

TakÄ±m kimyasÄ±nÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede oturtmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Kunter, "Galatasaray gibi beklentilerin olduÄŸu kulÃ¼plerde bu sÃ¼reler kÄ±sa sÃ¼relerdir. Buna 2 ay falan demek komik olur. En kÄ±sa sÃ¼rede 3-4 hafta iÃ§erisinde hemen takÄ±mÄ±n kimyasÄ±nÄ± oturtmamÄ±z gerekiyor. HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda bunu gÃ¶rdÃ¼k ama tabii en Ã¶nemli gÃ¶sterge ilk maÃ§. Bu tip ÅŸeylerde en Ã¶nemli olan maÃ§larÄ± kazandÄ±kÃ§a takÄ±m kimyasÄ± daha iyi oturur. Bize de moral verir. Oyunculara da daha fazla Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸevki verir. 48 saat kaldÄ± artÄ±k gÃ¶receÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"EURO CUP'TA SERT BÄ°R GRUBA DÃœÅžTÃœK"

Daha Ã¶nce ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in Euro Cup'un kendileri iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu aktaran Erman Kunter, "Euro Cup Ã§ok Ã¶nemli tabii. 2015'in Euro Cup ÅŸampiyonu bizim takÄ±m. Grup olarak biraz sert bir gruba dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu sene Bayern MÃ¼nih Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hamle yaptÄ±. Ä°lk 2 maÃ§Ä±nÄ± Ã§ok farklÄ± kazandÄ±. Reggio Emilia'yÄ± ben tanÄ±yorum zor bir salon. Buducnost var. Hapoel Bank Yahav Jerusalem geÃ§en senenin Ä°srail Ligi ÅŸampiyonu. Onlarda bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¼tÃ§e artÄ±rÄ±mÄ±na gittiler. Kolay olmayacaktÄ±r. Bizim uzun vadeli bir plan yapma ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Daha Ã§ok maÃ§ maÃ§ gÃ¶receÄŸiz. Ã–nce bir Gaziantep maÃ§Ä±nÄ± oynayalÄ±m, arkasÄ±ndan Bayern MÃ¼nih diye gideceÄŸiz. ÅžansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bizim zor bir fikstÃ¼r. Arka arkaya Â 3-4 tane deplasmanÄ±mÄ±z var. Hem Avrupa KupasÄ±'nda hem de ligde. Bayern maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan DarÃ¼ÅŸafaka, arada Avrupa ve sonrasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka deplasmanÄ± var. Zor bir fikstÃ¼r. Her maÃ§Ä± kazanmaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. KazandÄ±kÃ§a da takÄ±m kimyamÄ±zÄ±n oturacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

"YENÄ° KURULMUÅž TAKIMLARDA, TARAFTARIN ROLÃœ DÄ°ÄžER TAKIMLARDAN DAHA Ã–NEMLÄ°"

Yeni kurulmuÅŸ takÄ±mlarda taraftar desteÄŸinin daha Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kunter, "Bizim gibi yeni kurulmuÅŸ takÄ±mlar, birbirlerine alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan oyuncularda, taraftarÄ±n 6'ncÄ± adamÄ±n rolÃ¼ diÄŸer takÄ±mlardan daha Ã¶nemli. OnlarÄ±n bize birazda tolerans gÃ¶sterip, bizi destekledikleri zaman Ã§ok iyi ÅŸeylerin olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.