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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.03.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Transfer için Albayrak devrede!

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Transfer için Albayrak devrede!

Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'un kadro dışı bırakıp geçtiğimiz günlerde affettiği kaleci Fatih Öztürk'ün adının Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamasından sonra sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki file bekçisini kadroya katmayı geçen sezondan beri isteyen Galatasaray'da Beşiktaş söylentilerinin ardından Abdurrahim Albayrak'ın tecrübeli file bekçisiyle İstanbul'da görüşüp söz aldığı iddia edildi.

Albayrak'ın Fatih'e, "Benim sözüm senettir. Sana söz verdim ve yeni sezonla bizimle birlikte olacaksın" dediği öğrenildi.

Trabzonspor'dan bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da 4 sezondur kadroda yer alıp Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan takımın önemli bir parçası olan Fatih Öztürk, 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılmıştı. Fatih'e 1 ayın ardından geçen pazar günü af çıktı.

LAYİÇ'TEN DE GALATASARAY İDDİASI

Akhisarspor'un eski antrenörlerinden Feyzi Layiç de kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la anlaştığını iddia etti. Yeşil-siyahlılarda daha önce Cihat Arslan, bu sezon da Saffet Susic dönemlerinde kaleci antrenörlüğü yapan Feyzi Layiç, katıldığı bir radyo programında eski öğrencisi için, "Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi" dedi.

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