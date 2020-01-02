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GeriFutbol Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı!
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İHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı!

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Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı!

Devre transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılılar Kayserispor'dan renklerine bağladığı Umut Bulut’un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava’da forma giyen 23 yaşındaki golcü Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor.

Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz'ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Kubilay Yılmazı kadrosuna kattı

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