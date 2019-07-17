Transfer haberleri | Trabzonspor'dan İvan Santini için yeni teklif
Trabzonspor bir süre önce transfer görüşmesi yaptığı ancak olumsuz yanıt aldığı İvan Santini'nin kapısını yeni bir teklifle çaldı.
Anderlecht'te kalmak isteyen 30 yaşındaki Hırvat golcüyü ikna etmek isteyen bordo-mavililer daha cazip rakamlar içeren teklifin yanında, takımın Avrupa Ligi'nde oynayacağı ve çok ateşli bir taraftar grubuna sahip olduğu vurgusunu da yaptı.
Bordo mavili takımın Anderlecht'e yapacağı teklifte ise bonservisi iki eşit taksitte ödemeyi önerdiği ve şu an için temasların sürdüğü belirtildi.
Bu arada yönetim Santini dışında Hertha Berlin'de oynayan Vedat İbisevic ve Hoffenheim'ın Macar golcüsü Adam Szalai ile de görüşmelerini sürdürüyor. Yöneticiler iki oyuncunun menajeriyle de birer görüşme daha yapıp son kez nabız yoklayacak.
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