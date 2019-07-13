Transfer haberleri: Sosa eski takım arkadaşını önerdi! 25 gol atar...
Trabzonspor yönetimi Denizlispor’a giden Hugo Rodallega’nın yerini doldurmak için golcü arayışlarını sürdürürken, kaptan Sosa’dan forvet hattı için önemli bir öneri geldi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yönetimle bir araya gelen Sosa’nın, Beşiktaş’ta birlikte oynadıkları Mario Gomez’i önerdiği öğrenildi.
Gomez'in Trabzonspor için en uygun isim olduğunu söyleyen Sosa’nın, “Yaşının 34 olmasına takılmayın. Kendine çok iyi bakıyor. Şu an bizim oynadığımız sistemde çok gol atar. İnanıyorum ki 25 golün altına düşmez. Çalışmayı seven, öğretmekten keyif alan bir futbolcu. Altyapıdaki gençlere de örnek olur” dediği kaydedildi.
Geride kalan sezon Stutgart’ta forma giyen Mario Gomez, takımının küme düşmesi nedeniyle Alman ekibinden ayrılmak istiyor. 34 yaşında 1.89 boyunda olan Gomez, Sosa ile birlikte Beşiktaş’ı şampiyon yapmıştı. Mario Gomez geçtiğimiz sezon Stutgart’ta 31 maça çıktı. 7 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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