Transfer Haberleri | Skrtel'in yerine Kjaer geliyor!
İtalya Serie A ekibi Atalanta, fiziksel durumu beklentilerin altında kalan Martin Skrtel'in sözleşmesini fesh ediyor.
Çizme basınında yer alan haberlere göre Slovak futbolucun yerine Simon Kjaer'in transfer edilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüple anlaşamayan ve Atalanta'ya 9 Ağustos'ta imzayı atan Skrtel'in İtalya macerası kısa sürüyor.
ElDesmarque'ye göre Fenerbahçe, Lille ve Wolfsburg'un da peşinde olduğu Danimarkalı savunmacı için ilk hamlesini yaptı.
Serie A tecrübesi bulunan Kjaer'i ilk sıraya alan Atalanta, Sevilla ile olan güçlü transfer ilişkilerine güveniyor.
Şampiyonlar Ligi kozu da bulunan Atalanta, transferi kısa süre içinde sonlandırmak istiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle