Transfer haberleri: Sivasspor'un gözü Alper Potuk'ta
Transferde en geç kalan takımlardan biri olan Sivasspor’da gözler Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’ta.
Uzun bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusuyla ilgili süren belirsizliğin sona ermesini isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat devreye girip oyuncuyla görüşeceği öğrenildi.
Çalımbay, takıma en az 5-6 takviye daha yapılmasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin de Alper'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig'in bir başka ekibi Kayserispor da Alper Potuk'un transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyordu.
Sivasspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor...
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