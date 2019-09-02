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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Transfer haberleri: Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu

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Transfer haberleri: Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu

La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcu Simon Kajer, Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oldu.

Serie A’da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel’in yerine bir dönem yine Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer’nın kadroya katıldığını belirtti.

Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin İspanya’nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.

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Transfer haberleri: Simon Kjaerin yeni adresi belli oldu

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