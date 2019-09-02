Transfer haberleri: Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu
La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcu Simon Kajer, Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oldu.
Serie A’da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel’in yerine bir dönem yine Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer’nın kadroya katıldığını belirtti.
Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin İspanya’nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.
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