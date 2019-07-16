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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

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Transfer haberleri | Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

Galatasaray ve Başakşehir'in, Almanya 2, Ligi takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Başakşehir, 27 yaşındaki santrfor Serdar Dursun'u gündemine aldı.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile Sivasspor'dan Muhammet Demir'i transfer eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı.

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Transfer haberleri | Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehirin gündeminde

 

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