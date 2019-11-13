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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Real Madrid'den Mbappe için çılgın teklif

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Futbol ekonomisinde çılgın paralar harcanmaya devam ederken, dünya devleri kadrosuna yıldız isimleri transfer ederek takımlarına değer katmayı sürdürüyor.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Dünya devi Real Madrid'in, ocak ayı transferinde çok konuşulacak bir hamleye hazırlandığı ifade edildi.

Le Parisien Gazetesi'nde yer alan habere göre Real Madrid, Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe için inanılmaz bir teklif hazırladı.

Habere göre Real Madrid, Fransız yıldız için 400 milyon Euro'luk bir meblayı kasasından çıkarmayı göze aldı.

PSG'nin 180 milyon Euro ödediği Mbappe'yi satmaya sıcak bakmadığı ifade edilse de, 400 milyon Euro'luk bir teklifin reddedilemeyeceği konuşuluyor.

Henüz 20 yaşında olan Mbappe, PSG'de ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği futbolla dünya futbol otoriteleri tarafından geleceğin starı olarak gösteriliyor.

Ronaldo ve Messi'nin kariyerlerinin sonlarına doğru gelmesi sonrasında Mbappe'nin yıldızının daha da parlayacağı düşünülüyor.

Mbappe 104 lig maçında 67 gol ve 31 asistlik bir performans sergiledi.

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Transfer haberleri | Real Madridden Mbappe için çılgın teklif

Transfer haberleri | Real Madridden Mbappe için çılgın teklif

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