Transfer haberleri | Real Madrid'den Mbappe için çılgın teklif
Futbol ekonomisinde çılgın paralar harcanmaya devam ederken, dünya devleri kadrosuna yıldız isimleri transfer ederek takımlarına değer katmayı sürdürüyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Dünya devi Real Madrid'in, ocak ayı transferinde çok konuşulacak bir hamleye hazırlandığı ifade edildi.
Le Parisien Gazetesi'nde yer alan habere göre Real Madrid, Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe için inanılmaz bir teklif hazırladı.
Habere göre Real Madrid, Fransız yıldız için 400 milyon Euro'luk bir meblayı kasasından çıkarmayı göze aldı.
PSG'nin 180 milyon Euro ödediği Mbappe'yi satmaya sıcak bakmadığı ifade edilse de, 400 milyon Euro'luk bir teklifin reddedilemeyeceği konuşuluyor.
Henüz 20 yaşında olan Mbappe, PSG'de ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği futbolla dünya futbol otoriteleri tarafından geleceğin starı olarak gösteriliyor.
Ronaldo ve Messi'nin kariyerlerinin sonlarına doğru gelmesi sonrasında Mbappe'nin yıldızının daha da parlayacağı düşünülüyor.
Mbappe 104 lig maçında 67 gol ve 31 asistlik bir performans sergiledi.
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