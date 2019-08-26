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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Transfer Haberleri | Rami sağlam çıkarsa imzayı atacak!

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Transfer Haberleri | Rami sağlam çıkarsa imzayı atacak!

Rami, bugün detaylı sağlık taramasına sokulacak. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkları tamamen atlattığı ortaya çıkarsa, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Marsilyalı Luiz Gustavo’nun transferi için de girişimler sürüyor.

Finansal durumun getirdiği zorluklar çerçevesinde transfer dönemimin bitimine kısa süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, son olarak Marsilya forması giyen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ve menajerini dün İstanbul’a getirdi.

Ancak sarı lacivertliler, işini sağlama almak amacıyla ince eleyip sık dokuma kararı verdi. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki stoperin sağlık testlerinin detaylandırılacağı ancak bunları geçerse transfer edileceği ifade edildi.

Son olarak Marsilya forması giyen Rami, geçtiğimiz sezon şubat ve mayıs aylarında sakatlıklar yaşamıştı. Geçmişte Lille, Valencia, Milan, Sevilla ve Marsilya’da görev yapan oyuncunun testlerinden olumlu sonuç çıktığı takdirde kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve senelik 1.5-2 milyon Euro aralığında net maaş alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirmek için de yoğun çaba harcıyor. Marsilya’ya son teklifini ileten Fenerbahçe’nin, 5 milyon Euro üzerinde bir öneride bulunduğu ifade edildi. Kanarya’nın bu teklifine yanıt beklediği, Adil Rami’yle iyi arkadaş olan Gustavo’nun da gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Transferle ilgili son kararı Marsilya Kulübü verecek.

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