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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Marko Milinkovic, Giresunspor'da!

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Transfer haberleri | Marko Milinkovic, Giresunspor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milinkovic ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.

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