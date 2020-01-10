AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:43,
Transfer haberleri | Marko Milinkovic, Giresunspor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Milinkovic ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.
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