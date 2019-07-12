Transfer haberleri | Kayserispor Miguel Lopes'e imzayı attırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi İstiklal Mobilya Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Lopes'i transfer etti.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Akhisarspor takımında tamamlayan Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz."
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