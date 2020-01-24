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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 17:16,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan...

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Transfer haberleri | Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfer haberleri | Kasımpaşadan bir takviye daha Mickael Tirpan...

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