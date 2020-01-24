Transfer haberleri | Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan...

Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!