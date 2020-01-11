AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 14:25,
Transfer haberleri | Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı!
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'un devre arası kamp çalışmasına katılacak.
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