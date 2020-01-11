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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı!

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Transfer haberleri | Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı!

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'un devre arası kamp çalışmasına katılacak.

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