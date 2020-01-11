Transfer haberleri | Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'un devre arası kamp çalışmasına katılacak.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...