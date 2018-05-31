Transfer haberleri | Günün önemli transfer gelişmeleri

Oldukça çekişmeli geçen sezonun bitmesinin ardından transfer gelişmeleri pek çok sporsever ve taraftalar tarafından merakla araştırıyor. Takımlarındaki gidecek ve kalacak oyunları ve son transfer gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için güncel transfer gelişmelerini derledik. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önemli transfer haberleri...

GALATASARAY'DAKİ SON TRANSFER GELİŞMELERİ

Denayer'in yerine Diaz mı gelecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transfer listesinde olan tecrübeli oyuncunun babası da sarı kırmızılı forma yolunda oğluna destek verdi... İşte o gelişmeler...

Denayer’le anlaşma yapılamazsa Fatih Terim’in yerine istediği Paulo Diaz’la ilgili babası Italo Diaz’dan açıklama geldi. Kendisi de eski bir futbolcu olan Diaz şunları söyledi; "Ben Avrupa’da oynama şansı bulamadım. Arjantin de önemli bir futbol ülkesi ama Avrupa, futbolun markası. Büyük oyuncu olabilmek için Avrupa’da oynamak önemli. G.Saray herkes gibi benim de tanıdığım bir takım. Oğlum ne düşünüyor bilmiyorum ama bana sorarsa gitmesini, Avrupa’da oynamasını isterim."

Arjantin’de San Lorenzo forması giyen 23 yaşındaki Şilili milli stoperin 4 milyon euroya gelebileceği konuşuluyor. Denayer gibi sağ bekte de oynayabilen yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek G.Saray’a sıcak bakıyor. Ancak Aslan’ın 1. hedefi M.City’den Denayer’in tapusunu almak.

Terim Beşiktaşlı yıldıza haber gönderdi iddiası!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, gözünü Beşiktaş'ın yıldızına çevirdi... Galatasaray bir yandan Nagatomo, Denayer gibi isimleri elinde tutmak isterken bir yandan da 8 numara açığını kapatmanın planlarını yapıyor. Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra ligin ikinci yarısında oldukça zorlanan Aslan'da gizli hedef ise Oğuzhan Özyakup...

Yeniden seçilmelerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin, görüştüğü isimlerden birisinin de Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos olduğu bildirildi. Görüşen isimse Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, durumunu sordu, Fatih hocanın, Oğuzhan'ı çok beğendiğini iletti. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa başka yere imza atmaması ve kendilerine gelmelerini istedi.

Orta sahada ve forvet arkasında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun, teklif için teşekkür ettiği ve "Öncelik Beşiktaş'ın ama anlaşmazsak neden olmasın" yanıtı verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza ve açıklama olmaması Galatasaray'ı umutlandırıyor. Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup skor üretmekte zorlandı. Beşiktaş forması ile 6 sezonda 219 maçta 27 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon kariyerinde ilk kez 37 maçta ağları havalandıramadı.

FENERBAHÇE'DEKİ SON TRANSFER GELİŞMELERİ

Bayern istedi Fenerbahçe'de kaldı

Transfer dönemi öncesi Alman ve Dünya futbolunun devi Bayern Münih, sarı lacivertli takımından bir ismi gözüne kestirdi ama aldığı cevap olumsuz oldu... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk transfer müjdesini verdi... Başkan, Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'ı profesyonel yaptıklarını belirtti. Yıldırım, "3 yıllık sözleşme imzaladık. Zaten kendisi milli takım oyuncusu. Bayern Münih istiyordu ama bizde kaldı" dedi. 2003 doğumlu olan Ömer Faruk, Fenerbahçe U17 takımının kaptanı ve 10 numarası. Futbola 2013 yılında sarı-lacivertli takımla başladı. 15 yaşındaki oyuncu ocak ayında U17 takımıyla Katar'daki Alkass 18 Turnuvası'nda futboluyla dikkat çekmişti.

Eljif’e sürpriz talip

Ankaragücü’nde müthiş bir başarı sergileyen İsmail Kartal, Süper Lig’de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin 56 yaşındaki teknik adamı İsmail Kartal, eski takımı Fenerbahçe’nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, Eljif Elmas’ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.

Yıldız oyuncuya kanca attılar

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, seçim sonrası girişimlere hız vermeyi planlıyor... İlk olarak forvet sıkıntısını gidermek isteyen Sarı-Lacivertliler, Vincent Janssen'le devam etmeyi düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un Hollandalı yıldızı birkez daha kiralamayı kabul etmediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi bu gelişme sonrası, çok kaliteli bir forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin rotayı yine İngiltere'ye çevirdiği ve Leicester'lı İslam Slimani'ye kanca attığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi bu gelişme sonrası, çok kaliteli bir forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin rotayı yine İngiltere'ye çevirdiği ve Leicester'lı İslam Slimani'ye kanca attığı öğrenildi. Devre arası Beşiktaş'la masaya oturan Cezayirli forvet, ardından kiralık olarak Newcastle'ın yolunu tutmuştu. Newcastle'da da aradığını bulamayan Slimani'nin Ada'dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Eğer pazar günkü seçimden Aziz Yıldırım zaferle ayrılırsa, transfer görüşmelerine hemen başlanacak... Fenerbahçe yönetimi, Leicester City ile masaya oturacak ve 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SON TRANSFER GELİŞMELERİ

Beşiktaş hangi golcüyü alacak?

Cenk Tosun'un gitmesiyle güç kaybeden, Negredo ve Vagner Love'dan da beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar; gol yollarında güçlenmek için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı 28 yaşındaki Daniel Sturridge... Bonservisi Liverpool'da olan ve geçen sezon West Brom'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun önünde azı engeller bulunuyor. Bunlardan en önemlisi yaptığı sponsorluk anlaşmaları. Nike'la anlaşması gereği "Nike Hypervenom" kramponlarının yüzü. Ayrıca BT Sports'un elçisi. EA Sports'la Subway restoranlarının da marka yüzü. Bu yüzden menajeri Sturridge'in menajeri Türkiye'ye gelmesi durumunda maddi kayıp yaşayacağını ifade etti.

Bonservisi Liverpool'da olan bir diğer santrfor 23 yaşındaki Divock Origi için hazırlanan raporda eksiler ve artlar birbirine oldukça yakın. Adam geçmesi, uzaktan şutu sevmesi ve bu şutların yerini bulması Güneş' sevindirirken; bitiriciliğinin zayıf olması, top tutma konusunda eksikleri olması, sırtı dönük oynama konusunda zaafları olması, pas sıkıntısı yaşaması, Mario Gomez tarzı pivot santrfor arayan tecrübeli hocanın kafasını karıştırdı. Güneş, Origi'yi alıp Cenk gibi bitiriciliğini geliştirip, sırtı dönük oynatmaya başarıp başaramayacağını planlıyor.

Kartal'ın bir diğer forvet adayı ise Andre Pierre Gignac... ESPN'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre siyah-beyazlılar, kariyerini Tigres'te sürdüren Gignac'la ilgileniyor. Haberde yıldız futbolcuyla bugüne dek pek çok kulübün ilgilendiği fakat en ciddi talibin Beşiktaş olduğu öne sürüldü. 2015 yazında Marsilya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Pierre Gignac'ın sözleşmesi 30 Haziran tarihi itibarı ile sona eriyor. 32 yaşındaki golcü, şimdiye dek 36 kez Fransa Milli Takımı'na seçilirken 7 gol kaydetti. Yıldız golcü, 2010 yılında Toulouse'dan tam 16 milyon euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tutarak büyük bir sansasyon yaratmıştı. Gignac, kariyerindeki tek yurt dışı transferini şu an formasını giydiği Tigres'e giderek yapmıştı.

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında yer alan Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın maddi talepleri siyah-beyazlı yetkilileri kızdırdı. Göztepe'de ikinci devre 450 bin euro'ya oynarken Beşiktaş'tan hem 2 yıllık sözleşme hem de yılda 2 milyon euro isteyen Demba Ba'nın tavırları rahatsızlık yarattı.

Aynı şekilde "Trabzonspor'dan aldığım paraya Beşiktaş'ta oynamaya hazırım" diyen Burak Yılmaz'ın da 3 milyon 550 bin euro'da ısrar etmesi şaşkınlık yarattı. İki oyuncunun da bu isteklerinin ortada olmasına rağmen menajerlerinin basına sürekli "Beşiktaş" mesajları vermesi de tepki aldı.

Beşiktaş sol bek transferini bitirdi

İlk anlaşmasını Eskişehirspor’dan Dorukhan Toköz’le yapan Siyah-Beyazlılar, ikinci imzasını da attı. Beşiktaş, sözleşmesini tamamladıktan sonra Antalyaspor’la yollarını ayıran Sakıb Aytaç’la anlaşma sağlarken, başarılı oyuncuyla ön sözleşme imzaladığı öğrenildi. Resmiyete dönüşmesi 31 Mayıs’ın geride kalması beklenen transferin perde arkası da aralandı. Antalyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra ilk görüşmesini Beşiktaş’la yapan Sakıb Aytaç, Siyah-Beyazlılarla orta yol bulamamış ve masadan el sıkışmadan kalkmıştı.

Daha sonra Beşiktaş’la bir kez daha masaya oturan Sakıb Aytaç’ın, bu kez mutlu sona ulaştığı ifade edilirken transferdeki perde de aralandı. Aynı zamanda Samuel Eto’o’nun da menajerliğini yapan Wilfried De Happi ile çalışan Sakıb Aytaç’ın, Siyah-Beyazlıların Başkanı Fikret Orman’la yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadığı belirtildi.

Beşiktaş ile Sakıb Aytaç arasında transfer çıkmaza girdikten sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yakın ilişkisi bulunan Menajer Metin Korkmaz'ın devreye girdiği iddia edildi. İkinci görüşmeye Metin Korkmaz ile giden Sakıb Aytaç’ın, bu kez Beşiktaş’la anlaşma sağladığı ve ön protokol imzaladığı ifade edildi. Antalyaspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs’ta dolacak Sakıb Aytaç’ın, resmi imzayı atmak için bu tarihi beklediği de gelen haberler arasında yer aldı.