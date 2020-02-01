Transfer haberleri | Göztepeli Muritala, Westerlo ile anlaştı!

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma ve sonraki satıştan pay alma haklarıyla Belçika’nın KVC Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'nin altyapısında yer alan 19 yaşındaki Muritala, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 19 maçta 13 gole imza atmıştı.





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