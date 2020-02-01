Transfer haberleri | Göztepeli Muritala, Westerlo ile anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı altyapı oyuncusu Yunusa Muritala, Belçika'nın KVC Westerlo takımıyla anlaştı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Muritala'nın geri alma ve sonraki satıştan pay alma haklarıyla Belçika’nın KVC Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.
2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'nin altyapısında yer alan 19 yaşındaki Muritala, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 19 maçta 13 gole imza atmıştı.
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