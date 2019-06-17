Transfer haberleri | Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou...
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Kostas Mitroglou, eski kulübü Olympiakos ile temas geçti.
Diagne ile birlikte Galatasaray’ın yaz döneminde göndermeyi planladığı Kostas Mitroglou, eski kulübü Olympiakos ile temasta. 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, maddi konularda anlaşması durumunda ülkesi Yunanistan’a dönecek.
Tecrübeli futbolcu kalması halinde ise Cim Bom’da yaklaşık 3 milyon Euro garanti ücret alacak. Sarı-Kırmızılı yönetim, Mitroglou’nun başka kulüple anlaşmasını dört gözle bekliyor.
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