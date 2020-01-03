Transfer haberleri | Galatasaray altyapısından yetişmişti! Arif Morkaya'nın yeni durağı...
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fatih Karagümrük takımında forma giyen Arif Morkaya'yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük formasıyla lig ve kupada toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.
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