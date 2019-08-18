Transfer Haberleri | Franck Ribery Fiorentina yolunda
Bayern Münih'ten ayrıldığından bu yana bir kulübe imza atmayan Franck Ribery, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina yolunda.
İtalyan Sky Sports'un haberine göre dünya yıldızı futbolcu Çizme'de forma giymeye sıcak bakıyor.
Rusya'dan Arap ülkelerinden ve Hollanda'dan gelen teklifleri geri çeviren 36 yaşındaki yıldız ile Mor Menekşeler'in görüşmelerinde mesafe kat edildiği belirtilirken, pazartesi günü resmi açıklamanın yapılabileceği ifade edildi.
Fiorentina'nın Ribery'nin son kulübü olacağı tahmin ediliyor.
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