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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Falcao ve Galatasaray bastırıyor, Fransızlar direniyor

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Hem Şampiyonlar Ligi kura çekimi hem de Falcao’nun transferi için Monaco’ya giden Galatasaray delegasyonundan sadece Başkan Mustafa Cengiz Türkiye’ye dönüş yaptı. Albayrak ve Hanedar Monaco’yu ikna edebilirlerle Kolombiyalı yıldız özel uçakla getirilecek.

Şampiyon Ligi kura çekimi ve Radamel Falcao transferi için görüşme yapmak adına Fransa’ya giden üç kişilik Galatasaray delegasyonundan sadece Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz İstanbul’a döndü!

Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi. Falcao transferinde görüşmeleri sürdürmek ve nokta koymak adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar ise İstanbul’a dönmedi ve Fransa’da kaldı. İkiliye görüşmelerde önemli bir isim daha katıldı.

Görüşmede en kritik isim

Monaco’daki görüşmelere Falcao’nun menajeri Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Jorge Mendes, Monaco kulübü ile masaya oturup nokta koymaya çalışacak. Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde mutlu sona ulaşırlarsa Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek. Hem Falcao hem de menajeri Mendes Monaco yönetimine baskı yapsa da Fransız ekibi halen ikna olmuş değil. Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro bonus gibi tekliflerde bulunmasına karşın Monaco peşin bonservis bedelinde ısrarcı.

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