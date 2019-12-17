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Futbol
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Emre Kılınç Galatasaray dedi!

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Transfer haberleri | Emre Kılınç Galatasaray dedi!

Galatasaray, Sivas ile sözleşmesi mayısta sona eren yıldız ismi ocakta alabilmek için kulübüne 2 milyon Euro önerecek.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç’la prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

Galatasaray’ın Emre Kılınç’a ne zaman kavuşacağını ise Sivasspor’un tavrı netleştirecek. Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe bonservis bedeli için bir rakam önerecek. Söz konusu rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Sivasspor bu rakamı kabul ederse Emre, sözleşmesinin biteceği mayıs ayından önce sarı kırmızılı formayı giyecek.

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