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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.05.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Dusko Tosic Beşiktaş'ta dönmeye hazırlanıyor!

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Transfer haberleri | Dusko Tosic Beşiktaş'ta dönmeye hazırlanıyor!
Tosic

Beşiktaş, eski stoperi için harekete geçti, Çin’de mutsuz olan Dusko Tosic teklifi kabul etti. Başkan Fikret Orman’ın “Bonservisini hallet” dediği Sırp yıldız, kiralık olarak yuvaya geri dönmeye hazırlanıyor.

Yaşanan iki şampiyonlukta büyük emeği bulunan, sol bek geldiği Beşiktaş’ta stoperin vazgeçilmezi olan Dusko Tosic, adım adım Kartal’a geliyor... Taraftarın sevgilisi olan 34 yaşındaki savunmacı için Siyah-Beyazlılar’ın harekete geçtiği öğrenildi. Sezon başında 4.5 milyon Euro kazandırarak Guangzhou RF’ye giden Tosic, Çin’de mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. Başkan Fikret Orman ile bizzat görüşen Tosic’in teklifi kabul ettiği öğrenilirken, Orman’ın tek bir şartı var: “Bonservisini hallet.” Tosic’in, hem Çin’deki hayata alışamadığını hem de düzenli oynayamamaktan rahatsız olduğunu kulübüne ilettiği öğrenildi.

Açıklama çok yakın

Kulübün büyük ölçüde ikna eden Tosic, kiralama formülüyle Kartal olacak. Transfer sürecinin uzamadan, önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Tosic, İstanbul’a dönüş hazırlığına çoktan başlarken, KAP açıklaması için geri sayıma geçildi.

3 maçtır kadroda yok

Beşiktaş’a 4.5 milyon Euro kazandırarak Çin’e giden Dusko Tosic, Guangzhou RF’nin oynadığı son 3 lig maçında kadroya dahi giremedi. 11 haftalık periyotta sadece 4 karşılaşmada görev yapan Sırp futbolcu, gemileri yaktı. Herhangi bir sakatlık problemi olmamasına rağmen oynatılmayan Tosic’in, Çin’deki sosyal yaşama da hiç adapte olamadığı öğrenildi.

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