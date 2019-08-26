Transfer haberleri: Diego Reyes'in yeni adresi Tigres
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Meksikalı stoper Diego Reyes, ülkesinin Tigres takımına transfer oldu.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Diego Reyes'in yeni takımı belli oldu.
Meksikalı stoper, ülkesinin Tigres takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Reyes'in gün içinde şehre geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Açıklamada da ayrıca, "Hoş geldin Diego Reyes" notu düşüldü.
Diego Reyes'in transfer olduğu Tigres'te Pierre Gignac ve Enner Valencia gibi yıldız futbolcular bulunuyor.
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