Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir
Son dakika transfer haberi... Transfer görüşmelerini sürdüren İngiliz golcü Daniel Sturridge hakkında flaş gelişmeler var.
France Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.
Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de görüştüğü İngiliz oyuncunun bordo-mavilileri seçme nedeni olarak, uzun sözleşme önerisi gösterildi.
Liverpool ile zirve yapan kariyeri sakatlıklar dolayısıyla gerileyen Sturridge hakkında bordo-mavililerin resmi açıklama yapması bekleniyor.
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