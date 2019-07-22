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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.07.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Daniel Candeias, Gençlerbirliği'nde

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Transfer haberleri | Daniel Candeias, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen kanat oyuncusu ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Takım ilk kamp hazırlık dönemini Erzurum'da tamamladı. 2 günlük iznin ardından dün de Bolu'ya gittiler. Hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Yeni transferimizi de takımımıza katarak iyi bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. Hocamızın da vermiş olduğu kararlarla ilerliyoruz. 10 günlük kamp sürecini tamamlayacağız. 27-29 Temmuz'da da hazırlık maçlarımız olacak. Sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Takım Bolu'da, biz buradayız iki tarafta çalışıyoruz. Daniel arkadaşımızın aramıza katılması bizi mutlu etti. İki tarafa da hayırlı olmasını istiyoruz. 2 yıllık anlaşmamız var" diye konuştu.

Gençlerbirliği ligde ses getirmek istiyor
Gençlerbirliği ligde ses getirmek istiyor

CANDEİAS: İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Yeniden Türkiye'ye döndüğü için nasıl hissediyorsun sorusunu yanıtlayan Daniel Candeias, "Öncelikle başkanın benim için söylediklerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Burada bana bir şans verildi. Bu kulübün Gençlerbirliği olduğunu duyunca çok sevindim. Umarım iki taraf için de iyi olur" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, geçen sezon Glasgow Rangers forması ile İskoçya Ligi, İskoçya Kupası, Federasyon Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 52 maçta forma giydi. Candeias bu maçlarda 6 gol atıp, 10 da asist yapma başarısı gösterdi.
Danial Candeias, 2016-17 sezonunda da Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'da görev almış, lig ve kupa maçları olmak üzere 30 kez Alanyaspor forması terletmişti.

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