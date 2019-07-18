Transfer haberleri | Club America Reyes’i istiyor
Diego Reyes, Meksika Milli Takımı ile Gold Cup sevinci yaşadı. Ardından tatile çıkan 26 yaşındaki savunmacı bir yandan da kulüp arayışlarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ancak yeterli görülmeyerek devre arasında Leganes'e kiralanan Meksikalı oyuncuya talip çıktı.
Club America’nın Reyes’i transfer etmek istediği öğrenildi. Meksika ekibinin, Fenerbahçe’nin bonserviste kolaylık sağlaması halinde bu transferi bitireceği kaydedildi. Reyes’in 1 yıllık sözleşmesi var.
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