Transfer haberleri | Celta Vigo’dan Galatasaray'a olumsuz cevap
Galatasaray'ın transfer etmek istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo'dan yanıt geldi.
A Milli Takım döneminden bu yana teknik direktör Fatih Terim’in prensi olan Okay Yokuşlu konusunda gelen haberler kötü. Terim’in orta sahaya çok istediği 25 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Celta Vigo, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.
İspanyol ekibi, Okay’ı kadroda tutmak istiyor. Ancak 12-13 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılılarda sezon öncesi çalışmaları sürüyor...
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