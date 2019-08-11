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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
11.08.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi

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Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi

Burak’ınsakatlığı sonrası forvet transferinde iyice gaza basan Siyah-Beyazlılar, eski oyuncuları için devreye girdi. Avcı, Aboubakar ve Cenk’ten birini kadroda görmek istiyor. Yönetim de, iki yıldızın kulüpleriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Özellikle Burak Yılmaz’ın beklenmedik sakatlığı sonrası zaten yapılması planlanan golcü transferinde gaza iyice basıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar’da gündeme gelen iki ismin Beşiktaş’ın eski forvetleri olduğu öğrenildi. Avcı’nın istediği oyuncuların Everton’dan Cenk Tosun ile Porto’dan Vincent Aboubakar olduğu bildirildi. İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden Everton’ın forvet hattına son olarak Kean’i de alması sonrasında milli futbolcunun buradaki forma şansının iyice azaldığı biliniyor. Kartal, Cenk’i kiralık olarak takıma katmak istiyor.

Bonservisiyle vermek istiyorlar

Diğer yandan Porto’da yedek golcü konumuna düşen Aboubakar’ın satış listesine konulduğu bildirildi. Beşiktaş bu oyuncu için de kiralık formülünü devreye sokarken, Portekizliler bonservisiyle vermek istiyor. Bu doğrultuda Porto’nun talep ettiği rakamın 7 milyon Euro olduğu bilgisine ulaşıldı. Her iki oyuncu için görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü, önümüzdeki günlerde durumun daha da netleşeceği belirtildi.

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