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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.08.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi! Lemina...

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Transfer döneminde sessiz sedasız ilerleyen Beşiktaş, Nkoudou transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Medel için Bologna'yla 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Southampton'da kadroda düşünülmeyen Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralayacak. 

Beşiktaş'ta transferin bitimine günler kala hareketli dakikalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içinde İngiltere'ye giden yöneticiler, Tottenham'dan Nkoudou'yu transfer ederken, Fransız futbolcu Göztepe maçında son yarım saatte forma giymişti. Bu hafta 1 transfer daha yapmak isteyen yönetim, Nkoudou gibi hazır bir ismi kadroya katmak için görüşmelerde bulunuyor. Siyah-beyazlıların hedefinde, Southampton'da kadroda düşünülmeyen Mario Lemina var. 26 yaşındaki futbolcu için teklifini sunan yönetim, Southampton yönetiminden olumlu cevap alırken, futbolcuyu ikna etmek için girişimler sürüyor. Kartal, anlaşmayı sağlarsa Lemina'yı 1 yıllığına kiralayacak.

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Beşiktaşta Quaresma paniği Teklif resmen yapıldı...
Beşiktaş'ta Quaresma paniği! Teklif resmen yapıldı...

Medel için Bologna ile anlaşıldı 

Lemina'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'i ise elden çıkarıyor. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'nın Bologna ekibinin, Şilili futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti. Medel'in bu hafta içinde Bologna'ya imza atması beklenirken, Beşiktaş'ın bu transferden kasasına 2,5 milyon Euro girmesi bekleniyor. Yönetimin son hamlesi ise forvetten yana olacak. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'un kapısını çalmıştı. Everton'da kadroya girmekte sorun yaşayan yıldız golcünün "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" demesi üzerine arayışlarını hızlandıran yöneticiler, daha önce teklifte bulunduğu Okaka için yeni bir hamle yapmayı planlıyor.

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