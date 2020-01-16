Transfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jamal Jones'u kadrosuna dahil etti.
Bahçeşehir Koleji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jamal Jones yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş eldin Jamal." ifadelerine yer verildi.
27 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Jones, son olarak Yunan ekibi Ionikos Nikaias'ta forma giymişti.
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