MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTransfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti
GeriBasketbol Transfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jamal Jones'u kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jamal Jones yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş eldin Jamal." ifadelerine yer verildi.

27 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Jones, son olarak Yunan ekibi Ionikos Nikaias'ta forma giymişti.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Transfer haberleri | Bahçeşehir Koleji, ABDli forvet Jamal Jonesu transfer etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle