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GeriFutbol Transfer haberleri | Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı
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Futbol
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Haber Giriş: 29.01.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.

Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.

Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Transfer haberleri | Arsenal, Flamengodan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mariyi kiraladı

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Transfer haberleri | Arsenal, Flamengodan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mariyi kiraladı

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