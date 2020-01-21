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GeriFutbol Transfer haberleri | Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı!

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Transfer haberleri | Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.

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