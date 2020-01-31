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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Altay'dan 4 imza birden!

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Transfer haberleri | Altay'dan 4 imza birden!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transfer haberleri | Altaydan 4 imza birden

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